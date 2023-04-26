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شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين
أمن وقضاء
2023-04-26 | 10:31
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شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين
تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، الأربعاء لليوم الثاني على التوالي عن المثول أمام قضاة أوروبيين يحققون في قضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة برياض سلامة الذي يتولى إدارة المصرف المركزي منذ حوالى 30 عاماً.
وكان المحققون الأوروبيون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حددوا الثلاثاء والأربعاء موعداً لاستجواب رجا سلامة الذي قدم موكله في اليومين عذراً طبياً.
وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن "وكيل رجا سلامة أبلغ المحققين أن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الخضوع للتحقيق لساعات طويلة".
وأضاف: "أعرب القضاة الأوروبيون عن انزعاجهم الشديد من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضيّة لتبرير غيابه".
وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها محققون أوروبيون لبنان، للاستماع بحضور قضاة لبنانيين لشهود في التحقيقات المرتبطة بثروة حاكم المصرف المركزي. ومن المفترض أن يستمعوا الخميس إلى مساعدته ماريان الحويك.
وطلب المحققون الأوروبيون أيضاً الاستماع إلى وزير المال يوسف الخليل الجمعة، باعتبار أنه شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المالية.
وليس واضحاً ما إذا كان الخليل سيمثل أمام المحققين، وفق المسؤول القصائي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
رجا سلامة
قضاة أوروبيين
غسل أموال
رياض سلامة
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