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سرق مبلغًا ماليًا كبيرًا وأغراضًا أخرى من الشركة التي يعمل فيها ومفرزة الجديدة القضائية تلقي القبض

سرق مبلغًا ماليًا كبيرًا وأغراضًا أخرى من الشركة التي يعمل فيها ومفرزة الجديدة القضائية تلقي القبض

بتاريخ 27-3-2023، إدعى لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي صاحب إحدى الشركات ضد حارس الأمن المكلف بالحراسة، ويدعى:

ح. ر. (مواليد عام 1973، لبناني) بجرم سرقة حوالى /55,000/$ وكمية من المصاغ وحاسوب محمول وقرص صلب عدد /2/ من داخل الشركة.



وبعد التوسع بالتحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم التثبت من أن حارس الأمن أقدم على سرقة مفاتيح المكاتب الخاصة في الشركة واستخدمها لتنفيذ عمليته.



وقد تبين أنه توارى عن الأنظار، وهو من أصحاب السوابق الجرمية، وأوقف سابقًا بقضايا سرقة.



وبناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد مكان تواجده.



بتاريخ 19-4-2023 وفي محلة حارة حريك، كمنت له قوة من المفرزة وتمكنت من إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته مسدسًا حربيًا ومماشط وذخيرة صالحة للإستعمال وعدة أجهزة خلوية ومبلغ مالي من المسروقات.



وباستماعه، إعترف بما نسب إليه، وباستعماله المبالغ المسروقة لشراء سيارة رباعية الدفع نوع "X5" ودراجة آلية وسيارة "كارافان"، إضافة إلى العديد من الأغراض الأخرى.



وأودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.

