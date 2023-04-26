0min

توقيف عدد من السوريين من مخيم الخوخ ومخيمات الوزاني لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية

توقيف عدد من السوريين من مخيم الخوخ ومخيمات الوزاني لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية



دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في إبل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني.



وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم إلى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون.