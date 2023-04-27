الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
24
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
24
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2023-04-27 | 03:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان، وهما كل من:
أ. ع. (مواليد عام 2001، سوري)
ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
بتاريخ 17-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة عاريا نتج عنه توقيفهما على متن دراجتين آليتين الأولى لون أخضر وأسود والثانية مجهولة النوع دون رقم ودون هيكل، تم ضبطهما.
وبالتزامن وفي المحلة ذاتها، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض على المدعو:
ع. ق. إ. (مواليد عام 2000، سوري)
على متن دراجة نارية نوع "AKAAD" لون أحمر، تبيّن أنها مسروقة بتاريخ 16-4-2023 من محلة وادي شحرور، فجرى ضبطها.
بالتحقيق معهم، اعترف:
- الأول والثاني بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية.
- الثالث بشراء الدراجة التي أوقف على متنها من الاول.
سلمت الدراجة نوع "AKAAD" الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع الدراجتين الآليتين المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
بعمليات
الدراجات
الآلية
مناطق
لبنان
التالي
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
توقيف عدد من السوريين من مخيم الخوخ ومخيمات الوزاني لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-03-03
قوى الامن: توقيف رئيس عصابة لسرقة السيارات والدراجات في الشمال وجبل لبنان
آخر الأخبار
2023-03-03
قوى الامن: توقيف رئيس عصابة لسرقة السيارات والدراجات في الشمال وجبل لبنان
0
امن وقضاء
2023-02-02
عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
2023-02-02
عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
2023-04-08
عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها
أمن وقضاء
2023-04-08
عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها
0
أخبار لبنان
2023-02-03
فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن
أخبار لبنان
2023-02-03
فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:13
اعتصام لموظفي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على قرار مصرف بالغاء حساباتهم
أمن وقضاء
04:13
اعتصام لموظفي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على قرار مصرف بالغاء حساباتهم
0
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
0
أمن وقضاء
13:21
توقيف عدد من السوريين من مخيم الخوخ ومخيمات الوزاني لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
13:21
توقيف عدد من السوريين من مخيم الخوخ ومخيمات الوزاني لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية
0
أمن وقضاء
11:37
سرق مبلغًا ماليًا كبيرًا وأغراضًا أخرى من الشركة التي يعمل فيها ومفرزة الجديدة القضائية تلقي القبض
أمن وقضاء
11:37
سرق مبلغًا ماليًا كبيرًا وأغراضًا أخرى من الشركة التي يعمل فيها ومفرزة الجديدة القضائية تلقي القبض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
0
أخبار لبنان
12:27
وزير التربية يعلن المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:27
وزير التربية يعلن المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية
0
آخر الأخبار
2023-04-04
جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد
آخر الأخبار
2023-04-04
جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد
0
صحف اليوم
2023-02-24
سلامة وشقيقه متهمان بالاستيلاء على 300 مليون دولار من المركزي (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-02-24
سلامة وشقيقه متهمان بالاستيلاء على 300 مليون دولار من المركزي (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام
أخبار لبنان
07:33
المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام
0
أخبار لبنان
07:32
"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...
أخبار لبنان
07:32
"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...
0
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
0
أخبار لبنان
07:26
تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..
أخبار لبنان
07:26
تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..
0
أخبار لبنان
04:36
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
04:36
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية
0
أخبار لبنان
04:35
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
04:35
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية
0
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
0
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:43
بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل
أخبار لبنان
10:43
بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل
2
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
3
منوعات
11:39
عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)
منوعات
11:39
عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)
4
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
5
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً
7
صحف اليوم
00:47
إجراءات بحق خير الدين في لبنان.. (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:47
إجراءات بحق خير الدين في لبنان.. (الشرق الأوسط)
8
صحف اليوم
00:13
سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا! (الاخبار)
صحف اليوم
00:13
سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا! (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store