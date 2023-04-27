المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات

المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات



اعتصم عدد من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين من كل الاسلاك العسكرية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات الذي حرموا منه "من دون أي وجه حق"، واشاروا إلى أن "هذا الحق مكتسب نطالب به وفق المرسوم 1595/84 والقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة".