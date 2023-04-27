اعتصام لموظفي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على قرار مصرف بالغاء حساباتهم

اعتصام لموظفي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على قرار مصرف بالغاء حساباتهم



نفذ موظفو مستشفى الراسي الحكومي في حلبا، اعتصاماً احتجاجا على قرار أحد المصارف إلغاء حساباتهم المصرفية، ما ادى الى حرمانهم من قبض رواتبهم عبر منصة صيرفة، مطالبين بفتح حسابات جديدة واعادة الاستفادة من تعميم رقم 161 الذي لا يستفاد منه.



وطالب نقيب العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال احمد طالب "ادارة المصرف وجمعية المصارف ووزارة الصحة بانصافهم وقبض رواتبهم والاستفادة من التعميم رقم ١٦١ اسوة بباقي الادارات العامة."



اما رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد فقال: "نحمل المسؤولية الكاملة لمصرف لبنان ونطالب بانصاف جميع العاملين في القطاع الطبي،" محذرا من "اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم يتجاوب المعنيون مع مطالبهم".



من جهتها مسؤولة الموظفين في المستشفى نجود احمد، طالبت ب"فتح حسابات العاملين في القطاع الطبي والاستفادة من منصة صيرفة كسائر العاملين في المؤسسات والادارات العامة".

