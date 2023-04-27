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قائد الجيش: المؤسسة العسكرية تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود

أمن وقضاء
2023-04-27 | 10:37
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قائد الجيش: المؤسسة العسكرية تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود
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قائد الجيش: المؤسسة العسكرية تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود

افتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ برعاية قائد الجيش

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم في قيادة فوج الأشغال المستقل - حارة الست حفل افتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ، بحضور عدد من الضباط والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

وألقى العماد عون كلمة قال فيها: "لقاؤنا اليوم لافتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ في فوج الأشغال المستقل، هو تأكيد لإرادة الحياة وخلق الأمل من الصعوبات، وهو ما يميّز جيشنا حاليا، إذ يواجه أقسى التحدّيات بعزيمة وإصرار واقتناع، لأن لا مستحيل في قاموسنا".

وأضاف: "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه وطننا، ورغم تراكم أولويات المهمات الملقاة على عاتقنا، فإنّ حماية التراث والممتلكات الثقافية أصبحت ضمن اهتماماتنا نظراً لاكتناز لبنان ثروة تراثية واجبنا الحفاظ عليها أيضاً، فجاء استحداث مركز للتدريب ضمن فوج الأشغال بإمكانات ذاتية وموارد خاصة لتطوير قدرات العسكريين في هذا المجال، بهدف نشر هذه الثقافة ضمن الجيش وباقي المؤسسات المعنية".

وأكد أنه رغم التحديات والظروف القاسية التي تمرّ بها المؤسسة العسكرية، فهي تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود، بفضل المساعدات التي ترد نتيجة الثقة المحلية والدولية، وبفضل عزيمة العسكريين وإصرارهم على التكيّف مع هذه الظروف عن طريق مبادرات ذاتية.

كما ألقى العقيد الركن يوسف حيدر قائد فوج الأشغال المستقل كلمة أشار فيها إلى ورشة التطوير التي شهِدها الفوج في المرحلة السابقة، معتبراً أنها كانت العامل الأساسي في الاستجابة الفورية لتنفيذ المهمات الطارئة، ولا سيما مهمة رفع الأنقاض داخل مرفأ بيروت والأحياء المجاورة له عقب الانفجار الكارثي بتاريخ 4 آب 2020. وأعرب عن شكره لجمعية بلادي التي ساهمت في إنشاء المركز المفتتَح وتطبيق برنامج "جهوزية".

وتخلل الحفل جولة اطّلع فيها العماد عون على أقسام المركز وغرفة المحاكاة حيث يتم التدريب العملي، وعاين آليات الفريق المتحرك لحماية الممتلكات الثقافية، والمجهَّزة للاستعمال خلال المهمات.
 
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جوزاف عون

مركز تدريب

حماية الممتلكات الثقافية

المؤسسة العسكرية

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