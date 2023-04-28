بوحبيب التقى المبعوث الخاص للحكومة الصينية... وبحث في العلاقات الثنائية

بوحبيب التقى المبعوث الخاص للحكومة الصينية... وبحث في العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الاوسط زاي جون على رأس وفد في حضور سفير الصين لدى لبنان جيان مينجيان وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الاوسط وكيفية تعزيز سُبل التعاون بين لبنان والصين لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي.



وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان.



