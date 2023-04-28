تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

طالت عملية خطف المحامي طارق شندب في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس.



وترجّح معلومات اولية ان تكون اسبابها عائدة لخلافات مالية مع أحد موكليه و. ض.