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هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

أمن وقضاء
2023-04-28 | 12:21
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هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
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هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

أرجأت هيئة المجلس العدلي، جلسة متابعة المحاكمة العلنية في جريمة قتل المغدورين صبحي فخري وزوجته نديمة منجد على يد مسلحين في بلدتهما بتدعي البقاعية إلى 19 أيار المقبل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وافتتحت الجلسة علنا، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور القاضية ميرنا كلاس ممثلة النيابة العامة التمييزية.

وتم سوق سبعة موقوفين مثلوا أمام الهيئة من دون قيد، علما أن العدد الإجمالي للمدعى عليهم في الجريمة هو 19.

وحضر المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتيهما عن المدعين أبناء الضحيتين. أما من جهة الدفاع، فحضر المحامي محمد المصري  بموجب سند توكيل من المحامية عليا شلحا عن المتهمين: علي خالد جعفر، علي ياسين جعفر، وعلي حسين عاصي. وحضر المحامي إيلي حنينة بوكالته عن المتهم مخول حبيب فارس، والمحامي غازي مشيك عن حمدان علي صبحي جعفر وفق سند توكيل من المحامي عبد الحليم طه، والمحامية زويا داغر بوكالتها عن محمد جهجاه جعفر.

وتليت أسماء الموقوفين وجاهيا وعددهم سبعة، ثم تليت أسماء المتوارين عن الأنظار، وهم: قزحيا ياسين جعفر (المدعى عليه الأول والرأس المدبر للعصابة، حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر، غازي محمود جعفر، هادي فادي جعفر، محمد سعدالله جعفر، حسين سيفو شريف، صبحي محمد جعفر وحسين سعدالله جعفر، وقد تواروا عن الأنظار وصدر في حقهم قرار المهل، فطلبت القاضية كلاس اعتبارهم متوارين عن الأنظار ومحاكمتهم غيابيا، وقررت الهيئة إجابة الطلب في ضوء تنفيذ قرار المهل وانقضائها، ووضع مذكرات إلقاء القبض عليهم قيد التنفيذ مع اعتبارهم فارين من وجه العدالة. كما تقرر تجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحوالهم الشخصية، وتعيين رئيسة القلم لدى مجلس القضاء الأعلى ساميا التوم قيما لإدارة أموالهم.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

هيئة المجلس العدلي

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