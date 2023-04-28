الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
أمن وقضاء
2023-04-28 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
أرجأت هيئة المجلس العدلي، جلسة متابعة المحاكمة العلنية في جريمة قتل المغدورين صبحي فخري وزوجته نديمة منجد على يد مسلحين في بلدتهما بتدعي البقاعية إلى 19 أيار المقبل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وافتتحت الجلسة علنا، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور القاضية ميرنا كلاس ممثلة النيابة العامة التمييزية.
وتم سوق سبعة موقوفين مثلوا أمام الهيئة من دون قيد، علما أن العدد الإجمالي للمدعى عليهم في الجريمة هو 19.
وحضر المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتيهما عن المدعين أبناء الضحيتين. أما من جهة الدفاع، فحضر المحامي محمد المصري بموجب سند توكيل من المحامية عليا شلحا عن المتهمين: علي خالد جعفر، علي ياسين جعفر، وعلي حسين عاصي. وحضر المحامي إيلي حنينة بوكالته عن المتهم مخول حبيب فارس، والمحامي غازي مشيك عن حمدان علي صبحي جعفر وفق سند توكيل من المحامي عبد الحليم طه، والمحامية زويا داغر بوكالتها عن محمد جهجاه جعفر.
وتليت أسماء الموقوفين وجاهيا وعددهم سبعة، ثم تليت أسماء المتوارين عن الأنظار، وهم: قزحيا ياسين جعفر (المدعى عليه الأول والرأس المدبر للعصابة، حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر، غازي محمود جعفر، هادي فادي جعفر، محمد سعدالله جعفر، حسين سيفو شريف، صبحي محمد جعفر وحسين سعدالله جعفر، وقد تواروا عن الأنظار وصدر في حقهم قرار المهل، فطلبت القاضية كلاس اعتبارهم متوارين عن الأنظار ومحاكمتهم غيابيا، وقررت الهيئة إجابة الطلب في ضوء تنفيذ قرار المهل وانقضائها، ووضع مذكرات إلقاء القبض عليهم قيد التنفيذ مع اعتبارهم فارين من وجه العدالة. كما تقرر تجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحوالهم الشخصية، وتعيين رئيسة القلم لدى مجلس القضاء الأعلى ساميا التوم قيما لإدارة أموالهم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
هيئة المجلس العدلي
المحاكمة
جريمة
بتدعي
التالي
توقيف مروّج مخدّرات في أحياء صيدا القديمة
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-10
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في ملف انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى 31 آذار المقبل
آخر الأخبار
2023-02-10
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في ملف انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى 31 آذار المقبل
0
منوعات
2023-04-24
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
منوعات
2023-04-24
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
0
منوعات
2023-04-21
جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!
منوعات
2023-04-21
جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!
0
أمن وقضاء
2023-04-20
كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
أمن وقضاء
2023-04-20
كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
0
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
0
أمن وقضاء
10:49
محققّون أوروبيون يستمعون الأسبوع المقبل لشركات دققت في حسابات مصرف لبنان
أمن وقضاء
10:49
محققّون أوروبيون يستمعون الأسبوع المقبل لشركات دققت في حسابات مصرف لبنان
0
أخبار لبنان
10:12
عبارات "داعشيّة" على جدران البلديّة والمدرسة في الطيبة... وأمن الدّولة توقف شخصين
أخبار لبنان
10:12
عبارات "داعشيّة" على جدران البلديّة والمدرسة في الطيبة... وأمن الدّولة توقف شخصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:55
إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"
فنّ
04:55
إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"
0
آخر الأخبار
10:16
نفي من وزارة المالية...
آخر الأخبار
10:16
نفي من وزارة المالية...
0
امن وقضاء
2023-02-25
اعتقال رجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزي في رومانيا
امن وقضاء
2023-02-25
اعتقال رجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزي في رومانيا
0
أمن وقضاء
2023-01-13
توقيف وليام نون.. اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2023-01-13
توقيف وليام نون.. اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
0
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
فنّ
04:30
ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟
فنّ
04:30
ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟
3
فنّ
04:43
نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"
فنّ
04:43
نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"
4
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
5
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
6
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
7
فنّ
05:13
أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
فنّ
05:13
أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
8
أخبار لبنان
03:49
نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
03:49
نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store