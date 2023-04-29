إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة طرابلس من قبل مجهولين، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ العمليات المذكورة في طرابلس ومن بينهم المدعوان:

- ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)

- غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).



وبتاريخ 18-04-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة التل نتج عنه توقيف المذكورين على متن دراجة آلية تم ضبطها. وبتفتيشهما والدراجة، ضبِط بحوزتهما مسدسان حربيان وكمية من حشيشة الكيف وهاتفان خلويان.



وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس برفقة شخص آخر أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ سابق في محلة جبل محسن.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.