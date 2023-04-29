الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2023-04-29 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة طرابلس من قبل مجهولين، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ العمليات المذكورة في طرابلس ومن بينهم المدعوان:
- ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)
- غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).
وبتاريخ 18-04-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة التل نتج عنه توقيف المذكورين على متن دراجة آلية تم ضبطها. وبتفتيشهما والدراجة، ضبِط بحوزتهما مسدسان حربيان وكمية من حشيشة الكيف وهاتفان خلويان.
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس برفقة شخص آخر أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ سابق في محلة جبل محسن.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
طرابلس
شعبة المعلومات
قوى الأمن الداخلي
التالي
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-04-15
شعبة المعلومات تحبط مخطط تهريب أكثر من 8 ملايين حبّة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس
أمن وقضاء
2023-04-15
شعبة المعلومات تحبط مخطط تهريب أكثر من 8 ملايين حبّة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس
0
أمن وقضاء
2023-02-24
ينشط بترويج المخدّرات في طرابلس...وشعبة المعلومات كشفته
أمن وقضاء
2023-02-24
ينشط بترويج المخدّرات في طرابلس...وشعبة المعلومات كشفته
0
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
0
آخر الأخبار
09:20
مصدر أمني رفيع يؤكد قيام أشخاص مجهولين بخطف المحامي ط.ش. في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس
آخر الأخبار
09:20
مصدر أمني رفيع يؤكد قيام أشخاص مجهولين بخطف المحامي ط.ش. في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
0
أمن وقضاء
12:21
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
أمن وقضاء
12:21
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
0
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
0
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-04-28
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2023-04-28
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
أخبار دولية
00:44
ثلاثة جرحى مدنيين جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص
أخبار دولية
00:44
ثلاثة جرحى مدنيين جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص
0
أخبار لبنان
04:46
حمية غادر إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية
أخبار لبنان
04:46
حمية غادر إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية
0
أخبار دولية
04:51
وزير خارجية بابوا: بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
أخبار دولية
04:51
وزير خارجية بابوا: بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
0
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
2
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
3
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
4
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
5
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
6
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
7
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
8
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store