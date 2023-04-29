0min

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا



عثر على جثة سوري في بلدة عين قانا يدعى أ. أ. (مواليد 2001) على عمود كهرباء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتقوم فصيلة جباع بتحقيقاتها لمعرفة الملابسات.