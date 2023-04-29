الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص

أمن وقضاء
2023-04-29 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص

اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص

على أثر تداول وسائل الإعلام لفيديو يظهر فيه إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكّار من أسلحة حربيّة وصيد، والذّي أدّى إلى موت عدد كبير منها، وسقوط جرحى بين المواطنين. وبعد أن تناولت عدّة وسائل إعلام أجنبيّة وعربيّة هذا الفعل غير الأخلاقي وغير الحضاري، باشرت قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف هويّة المرتكبين، حيث تمكّت عناصر مخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 11/4/2023 من توقيف المدعو: م. ل. (من مواليد عام 1992، لبناني) بجرم إطلاق نار من سلاح حربي ومن سلاح صيد على الطيور المهاجرة.

كما تم تسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ب. ع.) بالجرم ذاته.

وبتاريخ 27/4/2023، تمكّن عناصر فصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هويات مطلقي النار، حيث تمكّنت من توقيف كل من:

ع. ر. (من مواليد عام 2000، لبناني)
أ. ر. (من مواليد عام 2001، لبناني)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي مطلقي النار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

فيديو

إطلاق

الطيور

المهاجرة

عكار...

توقيف

اشخاص

LBCI التالي
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-25

توقيف مطلوب بجرم إطلاق النار في بلدة معركة

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-24

الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه

LBCI
خبر كاذب
2023-04-24

فيديو يظهر قافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان... قديم؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-23

توقيف مواطن في بلدة علي النهري لإطلاقه النار على عسكريين ومشاركته في عملية خطف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:23

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

LBCI
أمن وقضاء
03:55

إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-28

هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-28

قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:04

بعد أربع زيجات... نصيحة أحمد سعد للشباب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء

LBCI
فنّ
06:01

شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-24

هجمات تنظيم الدولة الاسلامية تراجعت في العراق وسوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طهران وبغداد وجها لوجه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين بري وجعجع … غرام مستحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

‏المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:02

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:02

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
أمن وقضاء
04:23

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

LBCI
رياضة
08:41

منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023

LBCI
فنّ
06:01

شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:57

ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة

LBCI
صحف اليوم
00:18

الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
16:56

تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة