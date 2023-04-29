اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص

اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص

على أثر تداول وسائل الإعلام لفيديو يظهر فيه إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكّار من أسلحة حربيّة وصيد، والذّي أدّى إلى موت عدد كبير منها، وسقوط جرحى بين المواطنين. وبعد أن تناولت عدّة وسائل إعلام أجنبيّة وعربيّة هذا الفعل غير الأخلاقي وغير الحضاري، باشرت قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف هويّة المرتكبين، حيث تمكّت عناصر مخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 11/4/2023 من توقيف المدعو: م. ل. (من مواليد عام 1992، لبناني) بجرم إطلاق نار من سلاح حربي ومن سلاح صيد على الطيور المهاجرة.



كما تم تسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ب. ع.) بالجرم ذاته.



وبتاريخ 27/4/2023، تمكّن عناصر فصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هويات مطلقي النار، حيث تمكّنت من توقيف كل من:



ع. ر. (من مواليد عام 2000، لبناني)

أ. ر. (من مواليد عام 2001، لبناني)



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي مطلقي النار.