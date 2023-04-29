قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس

خطة أمنية لقوى الأمن الداخلي طرابلس

نفذت عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس إنتشاراً أمنياً واسعاً يتخلله إقامة الحواجز في عدة أنحاء من المدينة هدفها ضبط الأمن والتفتيش عن الممنوعات وملاحقة ظاهرة "الفيمه".

وتقوم العناصر بالتأكد من هوية المارين والتفتيش الدقيق بحثاَ عن الممنوعات إضافة لتسطير المحاضر بحق المخالفين.