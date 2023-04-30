الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
أمن وقضاء
2023-04-30 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقًا شب في أسلاك ولوحة فواصم داخل غرفة للإمداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الأولى في مبنى سكني في بلدة غوسطا-كسروان.
واقتصرت الأضرار على الماديات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حريق
غوسطا
التالي
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:54
قبلان: لا نريد لبنان بلا مسيحييه ولا وجود للبنان بلا شراكته الوطنية
أخبار لبنان
05:54
قبلان: لا نريد لبنان بلا مسيحييه ولا وجود للبنان بلا شراكته الوطنية
0
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
0
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
0
أخبار دولية
05:48
اجتماع جديد لوزراء خارجية عرب حول سوريا الإثنين في الاردن
أخبار دولية
05:48
اجتماع جديد لوزراء خارجية عرب حول سوريا الإثنين في الاردن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
0
أمن وقضاء
15:34
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
أمن وقضاء
15:34
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
0
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
0
أمن وقضاء
2023-04-29
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
2023-04-29
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
0
أخبار لبنان
08:13
هذا ما أوضحه وزير العدل عن الاجتماع مع وزير المالية...
أخبار لبنان
08:13
هذا ما أوضحه وزير العدل عن الاجتماع مع وزير المالية...
0
أخبار دولية
07:59
السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
07:59
السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا
0
أخبار دولية
23:35
حمدوك: اندلاع حرب أهلية في السودان سيشكل "كابوسا" للعالم
أخبار دولية
23:35
حمدوك: اندلاع حرب أهلية في السودان سيشكل "كابوسا" للعالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في يوم العمال متى ينتهي نظام الكفالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في يوم العمال متى ينتهي نظام الكفالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
2
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
4
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
5
أخبار لبنان
09:19
انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)
أخبار لبنان
09:19
انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store