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حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا

أمن وقضاء
2023-04-30 | 04:32
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حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
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حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا

حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا

أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقًا شب في أسلاك ولوحة فواصم داخل غرفة للإمداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الأولى في مبنى سكني في بلدة غوسطا-كسروان.

واقتصرت الأضرار على الماديات.

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