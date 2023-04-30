الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
2023-04-30 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
بتاريخ 01-01-2023، إدعت مواطنة لبنانية أن مجهولًا أقدم على الدخول إلى منزلها في محلة برج البراجنة وسرق من داخل خزنة حديدية مصاغًا ذهبية ومبالغ مالية وقدرت قيمة المسروقات بحوالى /250/ ألف دولار أميركي.
وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني).
وبتاريخ 12-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة المريجة، وبتفتيش منزله، تم ضبط كمية من المصاغ ومبلغ مالي من المسروقات.
كما وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة المذكورة، وبإقدامه بتاريخ 30-12-2022 على الدخول إلى المنزل أثناء غياب المدعية عنه، ونفذ عملية السرقة وتوجه بعدها إلى أحد الفنادق في محلة المتن برفقة المدعو م. س. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري) للتواري عن الأنظار، كما اعترف بصرف الأموال المسروقة على المخدرات وشراء سيارة للأخير لمساعدته على الإختباء وعدم فضح أمره، بالإضافة إلى بيع بعض المصاغ في محلات الذهب، ووضع ما تبقى منه عند أحد أقربائه وهو ن. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني).
وبالتاريخ ذاته، أوقفت إحدى دوريات الشعبة (م. س.) في محلة عين المريسة، كما أوقفت لاحقًا المدعو (ن. ع.) وضبطت المسروقات المخبأة عنده. وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما.
وقد سلمت المصاغ والمبلغ المالي المضبوط إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
برج البراجنة
سرقة
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-04-28
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
2023-04-28
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
0
فنّ
2023-04-28
إد شيران يعزف ويغنّي في المحكمة لإثبات براءته من اتهامات بسرقة أدبية
فنّ
2023-04-28
إد شيران يعزف ويغنّي في المحكمة لإثبات براءته من اتهامات بسرقة أدبية
0
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2023-04-26
خلعا مقود درّاجة آليّة وحطّما واجهتها الأماميّة بهدف سرقتها... ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2023-04-26
خلعا مقود درّاجة آليّة وحطّما واجهتها الأماميّة بهدف سرقتها... ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليهما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:32
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
أمن وقضاء
04:32
حريق لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في غوسطا
0
أمن وقضاء
15:34
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
أمن وقضاء
15:34
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
0
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
0
أمن وقضاء
2023-04-29
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
2023-04-29
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
0
امن وقضاء
2023-04-27
مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
امن وقضاء
2023-04-27
مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
0
أخبار لبنان
2023-04-27
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
أخبار لبنان
2023-04-27
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
0
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
0
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
0
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
3
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
5
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
8
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store