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الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
أمن وقضاء
2023-05-01 | 03:56
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الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القصر - الهرمل منزل المواطن (ع.ج.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لترؤسه عصابة خطف مقابل فدية، ولإقدامه على تهريب أشخاص، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسرقة سيارات ودراجات نارية وتهريبها إلى سوريا. وضبط لديه بيك آب ودراجة نارية غير قانونيين.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ في بلدة اليمونة - البقاع المواطنين (ح.و.) و(ح.ع.) المطلوبين لإقدامهما على إطلاق النار نحو دورية أمنية، وتأليف عصابة سلب وسرقة سيارات بقوة السلاح، وترويج المخدرات. وضبط في حوزتهما مسدس حربي وهواتف خلوية.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
القصر
اليمونة
البقاع
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
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