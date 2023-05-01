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عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
أمن وقضاء
2023-05-01 | 03:52
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عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
إليكم تفاصيل ما حصل...
بتاريخ 12-04-2023، ادّعت مواطنة أن مجهولين أقدموا على الدخول إلى منزلها الكائن في محلّة الفنار بواسطة الكسر والخلع وسرقوا خزنة حديدية بداخلها كميّة من المجوهرات ومبلغ 77 ألف دولار اميركي، 8 آلاف يورو، 100 مليون ليرة لبنانية، 2000 ليرة تركية، 6 آلاف ليرة سورية، وأوراق ثبوتية وشيكات مصرفية، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد عصابة السّرقة، وهم كل من السوريين:
- أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥)
- ح. م. (من مواليد عام ١٩٩٤)
- أ. ع. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۰)
- ع. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۱).
وقد أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتاريخ 14-04-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من الشّعبة عملية نوعية ومتزامنة في محلّة الدكوانة، نتج عنها توقيف الأول في داخل غرفته، والثاني والثالث على متن سيارة مستأجرة نوع "هيونداي"، والرابع على متن سيارة مستأجرة نوع "كيا سيراتو". وبتفتيشهم، تم ضبط 4320 يورو، 32،386 دولار أميركي و 32،090،000 ليرة لبنانية.
وبالتحقيق معهم، اعترف الأول بأنه خطط لتنفيذ عملية السرقة وعرض الفكرة على البقيّة الذين وافقوا، وبتاريخ السرقة أقدم الأول والثالث على دخول المنزل بعد خلع إحدى النوافذ، وقاما بخلع أبواب الغرف وصولاً إلى الخزنة وسرقتها، فيما قام الثاني والرابع بمراقبة المحلّة، بعدها توجّهوا على متن سيارة الأول إلى محلّة يحشوش، حيث قاموا بفتح الخزنة باستعمال إزميل ومطرقة وتقاسموا محتواها فيما بينهم. واعترف أيضا أنه أبقى على كمية من المجوهرات بحوزته لتصريفها وتقسيم قيمتها، كما وقام بتهريب حصّته من العملية إلى سوريا. وأضاف أنه أقدم على تخبئة قسم من المال، في محلّة عين نجم، لدى صديقه المدعو: م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سوري الجنسية).
وخبأ الرابع قسما من المال عند صديقه (خ. ع. من مواليد عام ۱۹۸۳، سوري) في محلّة الدكوانة، واعترف البقية كلٌّ بما نسب إليه.
وبالتاريخ ذاته، تمّ توقيف (م. ح.) و(خ. ع.)، وبتفتيش منزليهما تم ضبط مبلغ 2020 یورو، و6300 دولار أميركي. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسِبَ إليهما.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تسليم المدعية المبالغ المالية التي جرى ضبطها.
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