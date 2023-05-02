الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستقوم اليوم اعتبارا من الساعة 8.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.