الجيش: طيران ليلي بين قواعد جوية لمدة 3 أيام

أعلن الجيش أن القوات الجوية ستقوم، بتاريخ ٢، ٣ و٢٠٢٣/٥/٤ اعتباراً من الساعة ١٩.٥٠ ولغاية الساعة ٢٤.٠٠ من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالإنتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، والقليعات.