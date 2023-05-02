في رأس بعلبك... مروج عملة مزيفة أوقفته شعبة المعلومات

في رأس بعلبك... مروج عملة مزيفة أوقفته شعبة المعلومات

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والإحتيال في مختلف المناطق اللبنانية ومنها ترويج العملة المزيفة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي تقوم بها دوريات الشعبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، تمكنت من تحديد هوية أحد مروجي العملة المزيفة وهو المدعو:

- م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.



وبتاريخ 20-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في منطقة رأس بعلبك. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي مزيف بالعملة السورية قيمته /975/ ألف من فئة الـ/5000/ ليرة سورية.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة، كما اعترف باستحصاله على المبلغ المزيف الذي ضبط بحوزته من أحد الأشخاص في بلدة عرسال.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.