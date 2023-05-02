إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

وقع إشكال مسلح في محلة المعرض في طرابلس تخلله إطلاق نار على أحد مكاتب العقارات.



ونتيجة الإشكال، أصيب المدعو "ج.ص." بطلق ناري في قدمه، كما توفي "ع.خ." متأثرًا بجراحه.



وتولت فرق الصليب الأحمر نقل الجريح إلى مستشفيات المنطقة.



فيما فر مطلقو النار إلى جهه مجهولة.