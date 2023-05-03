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الوفود القضائية الأوروبية استمعت إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان وأرجأت الى يوم غد جلسة الاستماع الى رجا سلامة

أمن وقضاء
2023-05-03 | 08:50
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الوفود القضائية الأوروبية استمعت إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان وأرجأت الى يوم غد جلسة الاستماع الى رجا سلامة
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الوفود القضائية الأوروبية استمعت إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان وأرجأت الى يوم غد جلسة الاستماع الى رجا سلامة

استمعت الوفود القضائية الأوروبية اليوم، إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، وذلك بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا المكلّف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية، فيما أرجئ الاستماع إلى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان مقرراً اليوم إلى يوم غد الخميس، بناء على طلب وكيل سلامة وموافقة القاضية الفرنسية أود بوريزي، على أن تعقد جلسة الاستماع إلى وزير المال يوسف خليل يوم الجمعة، علماً أن الأخير لم يتبلّغ موعد الجلسة وفق الأصول حتى الساعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الوفود القضائية الأوروبية

مصرف لبنان

رجا أبو عسلي

رجا سلامة

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