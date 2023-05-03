دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

الجيش: دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة وكمية من الذخائر الحربية.



وأفادت بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.