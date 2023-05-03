غادرت منزل ذويها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة: رنيم زهير العوطه (مواليد عام 2008، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 1-05-2023، منزل ذويها الكائن في محلة عمشكي - بعلبك، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.