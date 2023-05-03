الاعتداء على موظفي بلدية حوش الحريمة وتحطيم المكاتب... إليكم تفاصيل ما حصل

أقدم شبان على مهاجمة مقر بلدية حوش الحريمة في البقاع الغربي وتعرضوا للموظفين وحطموا وعبثوا بالمكاتب مستخدمين آلات حادة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والجيش وتم فرض طوق أمني لحماية مبنى المجلس البلدي، فيما تولت المعلومات ومخفر جب جنين واستخبارات الجيش التحقيق.



وينفذ الجيش في هذه الاثناء مداهمات في البلدة، بحثا عن المتورطين لتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني.