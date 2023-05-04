بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة

كشفت معلومات للـLBCI أن المجلس التأديبي قرر صرف القاضية غادة عون من الخدمة بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي، علمًا أن هذا القرار قابل للإستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.



كما أشارت المعلومات إلى أن عون ستستأنف القرار الصادر بحقها.