فوج حرس بيروت أزال مخالفات تحت جسر الكولا عبارة عن أوكار لتعاطي المخدرات

فوج حرس بيروت أزال مخالفات تحت جسر الكولا عبارة عن أوكار لتعاطي المخدرات



افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت انه على إثر شكاوى عديدة وردت من أهالي وسكان منطقة الكولا ومحيطها الى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تفيد عن وجود مخالفات تحت جسر الكولا وعن قيام بعض الاشخاص الذين يفترشون مساحة كبيرة تحت الجسر بترهيب المواطنين والمارة ، أعطى المحافظ عبود توجيهاته الى قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا بإنهاء هذه الحالة الشاذة وإزالة كافة أنواع المخالفات الموجودة وتوقيف المخالفين .



وبناءً عليه، توجهت دورية من فوج الحرس الى المكان المذكور، حيث تبين وجود عدة غرف منشأة حديثاً من الخشب والكرتون على طول مساحة الجسر يقطنها أشخاص من تابعيات غير لبنانية ومكتومي القيد ومنهم دون أوراق ثبوتية، على الفور عمل رجال فوج الحرس على تفتيشها بدقة ليتبين أنها عبارة عن أوكار لتعاطي المخدرات وغيرها من المخالفات ، و تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات وعدد من الأسلحة البيضاء ( سكاكين ، سواطير، شفرات.. ) كانت تستعمل في ترهيب وتهديد المارة وعمليات السطو والسلب .



بعد انتهاء عمليات التفتيش تم إزالة كافة أنواع التعديات التي كانت موجودة في المكان، نتج عن ذلك توقيف ثلاثة أشخاص غير لبنانيين أحدهم من أصحاب السوابق وصادر بحقة حكم بجرم سلب بقوة السلاح ، ومن خلال التنسيق مع قوى الأمن الداخلي أرسلت شرطة بيروت دورية إلى المكان تم على إثرها إيداعها المضبوطات وتسليمها الموقوفين الثلاثة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم .