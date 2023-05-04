تعميم من وزير العدل للقضاة

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري تعميمًا على القضاة قضى بوجوب التقيد بالأحكام القانونية والإمتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله وعن إتخاذ أي موقف علني على أي منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص.