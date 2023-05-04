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الجيش: احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان

أمن وقضاء
2023-05-04 | 09:24
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الجيش: احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان
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الجيش: احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان

احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" ان السفارة الهولندية اقامت احتفالًا لإحياء ذكرى الجنود الهولنديين الذين قضوا في لبنان أثناء تنفيذ مهماتهم ضمن اليونيفيل، بالإضافة إلى جنود آخرين شاركوا في معارك جرت في لبنان خلال الحربين العالميتين. 

وذلك أمام النصب التذكاري لشهداء اليونيفيل في مدينة صور.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

السفارة الهولندية

جنود هولنديين

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