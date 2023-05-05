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بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
أمن وقضاء
2023-05-05 | 05:28
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بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بحملة إزالة التعديات والمخالفات عن الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء ومتفرعاتهما ، حيث أزيلت كافة أشكال التعديات على الأرصفة والشوارع لناحية وضع العوائق الثابتة والمتحركة والعربات والبسطات العشوائية المخالفة والغير مرخصة المنتشرة على طول شارع الحمراء الرئيسي والتي تعرض البضائع والسلع وغيرها، حيث تمت مصادرتها على الفور أولاً لعدم قانونيتها و وثانياً لضمان حرية تنقل المشاة في الشوارع وعلى الأرصفة دون عوائق تذكر .
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