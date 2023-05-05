الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي مع مطلوب تمكن الجيش من توقيفه بعد اصابته
أمن وقضاء
2023-05-05 | 16:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي مع مطلوب تمكن الجيش من توقيفه بعد اصابته
اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي..
وقعت اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي - قضاء بعلبك بين أحد المطلوبين وقوة للجيش خلال تنفيذها عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات.
وتمكن الجيش من توقيف المطلوب ح. ش. بعد إصابته بطلق ناري، ولا تزال عمليات الدهم متواصلة بحثا عن مطلقي النار، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بعلبك
الجيش
مطلوب
اشتباكات
اطلاق نار
التالي
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-02-26
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
امن وقضاء
2023-02-26
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
0
خبر عاجل
2023-02-16
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
خبر عاجل
2023-02-16
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
0
أمن وقضاء
2023-05-01
الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
أمن وقضاء
2023-05-01
الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
0
أمن وقضاء
2023-04-20
الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)
أمن وقضاء
2023-04-20
الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:28
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
أمن وقضاء
05:28
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
0
أمن وقضاء
03:47
جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر
أمن وقضاء
03:47
جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر
0
أمن وقضاء
2023-05-04
الجيش: احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان
أمن وقضاء
2023-05-04
الجيش: احتفال للسفارة الهولندية في صور احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان
0
أمن وقضاء
2023-05-04
فوج حرس بيروت أزال مخالفات تحت جسر الكولا عبارة عن أوكار لتعاطي المخدرات
أمن وقضاء
2023-05-04
فوج حرس بيروت أزال مخالفات تحت جسر الكولا عبارة عن أوكار لتعاطي المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-06
بولسونارو ينفي أمام الشرطة ارتكاب أي مخالفة في قضية المجوهرات السعودية
أخبار دولية
2023-04-06
بولسونارو ينفي أمام الشرطة ارتكاب أي مخالفة في قضية المجوهرات السعودية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
0
أخبار لبنان
2023-04-08
وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..
أخبار لبنان
2023-04-08
وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..
0
أخبار دولية
2023-05-01
البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد للوافدين من الخارج تنتهي في 11 أيار
أخبار دولية
2023-05-01
البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد للوافدين من الخارج تنتهي في 11 أيار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:13
العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة
أخبار لبنان
16:13
العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه
تقارير نشرة الاخبار
15:00
الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:42
تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت
أخبار لبنان
03:42
تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت
2
أمن وقضاء
03:47
جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر
أمن وقضاء
03:47
جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر
3
فنّ
05:34
نجوى كرم بفستان من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد!
فنّ
05:34
نجوى كرم بفستان من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد!
4
أخبار لبنان
05:53
بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ
أخبار لبنان
05:53
بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ
5
خبر عاجل
12:30
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
خبر عاجل
12:30
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
6
فنّ
05:08
وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة قبل حفل "روائع الموجي"
فنّ
05:08
وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة قبل حفل "روائع الموجي"
7
منوعات
10:49
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
منوعات
10:49
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
8
فنّ
05:40
حسام حبيب يشعل الإنترنت بقبلته لشيرين عبد الوهاب بعد حفلها (صورة)
فنّ
05:40
حسام حبيب يشعل الإنترنت بقبلته لشيرين عبد الوهاب بعد حفلها (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store