اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي مع مطلوب تمكن الجيش من توقيفه بعد اصابته

وقعت اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي - قضاء بعلبك بين أحد المطلوبين وقوة للجيش خلال تنفيذها عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات.وتمكن الجيش من توقيف المطلوب ح. ش. بعد إصابته بطلق ناري، ولا تزال عمليات الدهم متواصلة بحثا عن مطلقي النار، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".