الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات في مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل (فيديو)

أمن وقضاء
2023-05-06 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات في مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات في مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل (فيديو)

أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات

جالت دوريات من أمن الدولة على مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل، وضبطت عشرات الحالات من التجاوزات.

وأحالت المخالفين على الجهات المختصّة.
  
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

أمن الدولة

تجاوزات

قضاء جبيل

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:37

روسيا تفتح تحقيقًا في "عمل إرهابي" بعد إنفجار سيارة أصيب فيه كاتب موال للكرملين وتوقف مشتبها به

LBCI
امن وقضاء
07:36

في الضاحية الجنوبية... توقيف مواطن فار من السجن ومطلوب بجرائم مختلفة

LBCI
خبر عاجل
07:08

تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

LBCI
منوعات
07:03

تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:26

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

LBCI
أمن وقضاء
16:33

اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي مع مطلوب تمكن الجيش من توقيفه بعد اصابته

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-05

بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-05

جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-17

نفذ حوالي ٥ عمليات سرقة منازل في بيروت والنبطية وصور وشعبة المعلومات أوقفته

LBCI
فنّ
2023-04-20

ناصيف زيتون يحتفل بعمادة ابنة شقيقه... صورة عائليّة من داخل الكنيسة

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-06

شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات في ضهر العين وتوقف اثنين منهم

LBCI
أخبار لبنان
10:30

مسؤولون في الـUNHCR للـLBCI: تصاريح الإقامة لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:13

العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:30

في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

LBCI
منوعات
10:49

مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:30

الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!

LBCI
صحف اليوم
00:23

"راح الكثير وما بقي الّا القليل".. رئيس قبل 15 حزيران؟ (الجمهورية)

LBCI
امن وقضاء
12:22

تدابير سير يومي السبت والأحد تزامنا مع سباق رالي الربيع

LBCI
منوعات
08:42

"غطس" في حوض السباحة... زائر غريب ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 06-05-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة