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عصابة تسرق من داخل الورش والأبنية قيد الانشاء في منطقة زحلة

أمن وقضاء
2023-05-06 | 11:13
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عصابة تسرق من داخل الورش والأبنية قيد الانشاء في منطقة زحلة
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عصابة تسرق من داخل الورش والأبنية قيد الانشاء في منطقة زحلة

عصابة تسرق من داخل الورش والأبنية قيد الانشاء في منطقة زحلة

بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن إقدام مجهولين على تنفيذ عمليات سرقة من داخل ورش وأبنية قيد الانشاء. وكانت آخرها بتاريخ 15-4-2023 في محلة ضهور زحلة، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالى /8,000/$.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى كشف هوية المتورطين بهذه العمليات، ومن بينهم كل من: م. د. (مواليد عام 1999، سوري) و م. ر. (مواليد عام 1989، سوري).
بتاريخ 27-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة زحلة على متن سيارة نوع "مرسيدس" المستخدمة في عملية السرقة، كما نفّذت دورية مداهمة في محلة سعدنايل نتج عنها توقيف الثاني. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تورطهما مع آخرين بتنفيذ عمليات السرقة من داخل الورش والابنية قيد الانشاء من منطقة زحلة ومحيطها، كما أفاد الثاني أنه يقوم بتخبئة المسروقات وتخزينها وبيعها.

تم حجز السيارة المستخدمة في عمليات السرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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