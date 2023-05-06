سلب أحد المواطنين سيارته بعد الاعتداء عليه وطعنه في العباسية

أقدم مجهولون على سلب أحد المواطنين من آل عليان سيارته رباعية الدفع في منطقة العباسية، بعد أن اعتدوا عليه وطعنوه بسكين وفروا بالسيارة الى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.