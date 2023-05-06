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مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة
أمن وقضاء
2023-05-06 | 14:48
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مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة
مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة
اعترض مسلحون يستقلون سيارتين من نوع "رانج روفر"، شاحنة مبردة يقودها سائق من آل الهق في بلدة العين على الطريق الدولية بالبقاع الشمالي واقتادوه مع الشاحنة إلى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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