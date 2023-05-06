الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، انه بتاريخ ٦/ ٥/ ٢٠٢٣ اعتبارا من الساعة ٦،٥٤ ولغاية الساعة ٩،٤٥، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى ٢٠٢ متراً. تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.