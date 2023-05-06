الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أمن وقضاء
2023-05-06 | 14:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، انه بتاريخ ٦/ ٥/ ٢٠٢٣ اعتبارا من الساعة ٦،٥٤ ولغاية الساعة ٩،٤٥، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى ٢٠٢ متراً. تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

المياه

اللبنانية

مقابل

الناقورة

LBCI التالي
يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
اشتباكات مسلحة في خراج بلدة بوداي مع مطلوب تمكن الجيش من توقيفه بعد اصابته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-03-30

الجيش خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة: إزالة الجدار الإسمنتي الذي أقامه العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2023-04-06

الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان ونفحص احتمال تورط إيران

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-06

الجيش الإسرائيلي: تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وتم اعتراض 25 منها

LBCI
أخبار دولية
2023-03-23

الجيش الصيني يقول إنه "حذر" سفينة حربية أميركية بوجوب مغادرة بحر الصين الجنوبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:10

الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
14:48

مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة

LBCI
أمن وقضاء
14:44

سلب أحد المواطنين سيارته بعد الاعتداء عليه وطعنه في العباسية

LBCI
أمن وقضاء
11:13

عصابة تسرق من داخل الورش والأبنية قيد الانشاء في منطقة زحلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-06

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

LBCI
منوعات
2022-12-22

الملك تشارلز الثالث يمنح كيت ميدلتون لقبًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-02

وزارة الاقتصاد تحدد مواعيد استقبال المعاملات في مصلحة حماية الملكية الفكرية

LBCI
منوعات
2023-04-15

رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

بعد خسارته لنجله... سلطان الطرب جورج وسوف على مسارح دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

Glass show في Aub

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل نرى الرئيس السوري بشار الاسد مجددًا في الجامعة العربية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رالي الربيع افتتح موسم رياضة المحركات في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كأس العالم لكرة السلة يجول في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ماذا قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الـ LBCI قبيل مغادرته الى القاهرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:02

مركز بحنس للجيوفيزياء: هزة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب لبنان ومركزها كسروان

LBCI
أخبار لبنان
11:07

هزة أرضية مركزها كسروان تضرب لبنان

LBCI
حال الطقس
01:22

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟

LBCI
خبر عاجل
07:08

تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز

LBCI
امن وقضاء
09:48

إشكال وإطلاق نار في مخيم البداوي (فيديوهات)

LBCI
اسرار
00:56

أسرار الصحف 7-5-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة