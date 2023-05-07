الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة

الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة

بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٣، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشويفات منزل المواطن (م.ح.) وأوقفته، وهو مطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة وإطلاق النار.



كما أوقفت المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات السوري من أصل فلسطيني (ع.أ.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، ودخول الأراضي اللبنانية خلسة، كما أنه مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد ضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.