الامن الداخلي: توقيف عصابة سلب وسرقة وترويج مخدّرات في السعديات (صورة)

قوى الأمن: الشرطة القضائية أوقفت في السعديات عصابة سلب وسرقة وترويج مخدّرات



أوقفت قوى الامن الداخلي أفراد عصابة سلب وسرقة وترويج مخدّرات في السعديات.



وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



"في إطار المتابعة المسّتمرة لمكافحة مختلف أنواع الجرائم والحدّ منها، ونتيجةً للمتابعة والرصد لفترة تجاوزت الأسبوعين، رصدت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عصابة ينشط أفرادها في عمليات السّلب والسّرقة وترويج المخدّرات في مناطق خلدة، الناعمة والدّامور.



بتاريخ 4-5-2023 وفي محلّة السعديات، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:



_ ع. ز. (مواليد عام 2000، لبناني)



_ م. م. (مواليد عام 1999، سوري)



- هـ س. (من مواليد عام 1998، سوري)



- د. س. (من مواليد عام 1998، سورية)



عثر بحوزتهم على: مسدس حربي، و"قارص"، ومقصّ حديديّ، وكميّة من المخدّرات، ومبلغ مالي، إضافةً إلى ضبط سيّارة مستأجرة استخدمت في إحدى عملياتهم، وهي نوع "نيسان صني" لون جردوني.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال سلب وسرقة بقوّة السّلاح في خلدة، والنّاعمة، والدّامور، والجيّة، وجونية، كما اعترفت الأخيرة بتعاطي المخدّرات.



كذلك، تبيّن أنّ (ع. ز) سجين فار من إحدى نظارات الشّرطة العسكريّة، وصادرة بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال بمفرزة بيت الدين القضائية، على أحد الرقمين: 300216-25 أو 300187-25، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".