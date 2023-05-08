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تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك... وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2023-05-08 | 09:11
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تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك... وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 7 / 5 / 2023، ولدى توافر معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض - بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فردَّ العسكريون على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى إصابة أحد المواطنين وعسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نُقلوا على أثرها الى أحد المستشفيات للمعالجة.
وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد أوقفت القوة المطلوب (ع.إ.) من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضُبط بحوزته سلاح حربي نوع كلاشنكوف وكمية من حشيشة الكيف والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع نوع تاهو وعثرت داخلها على: سلاح حربي نوع ب ك س، وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف، و3 قذائف أر بي جي، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.
وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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الجيش
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