قرار وجاهي لحاموش بتوقيف محام تهجم وضرب موظفا في مجلس العمل التحكيمي

أصدر المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش قرارا وجاهيا بتوقيف المحامي روي نكد لإقدامه على التهجم وضرب الموظف في مجلس العمل التحكيمي طارق المجذوب خلال أدائه لوظيفته في قصر العدل في بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وطلب القاضي حاموش فتح محضر بالحادثة حيث تم الاستماع الى المحامي وتوقيفه بالجرم المشهود. كما طلب الاستماع إلى الشهود والانتقال للكشف على مكتب الموظف المعتدى عليه.



وكان إشكال قد وقع صباحا بين الموظف المشار اليه وزوجة المحامي، والتي هي محامية أيضا، تبعه لاحقا حضور المحامي الى قصر العدل ووقوع حادثة التهجم والضرب، ثم توقيفه في نظارة قصر العدل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.