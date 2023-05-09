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دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

أمن وقضاء
2023-05-09 | 07:16
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دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
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دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب (ر.ا.) في منطقة القلمون – الشمال، حيث أوقفته وضبطت داخل منزله بندقية كلاشنكوف ومسدساً حربياً وكمية من الذخيرة والأعتدة العسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏

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