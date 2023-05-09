منع المرور على طريق عام وادي الجماجم بسكنتا لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأشغال

بناء على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع المرور على طريق عام وادي الجماجم – بسكنتا، يوميا من الساعة 9:15 لغاية الساعة 12:45، اعتبارا من تاريخ 8-5-2023 ولمدة ثلاثة أشهر، باستثناء أيام الآحاد والعطل والأعياد الرسمية، وذلك بسبب أعمال توسعة الطريق التي تنفذها إحدى الشركات المتعهدة.كذلك، سيتم تحويل السير، خلال فترة منع المرور، إلى الطرقات البديلة التالية:1- عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – دير شمرا – أبو ميزان – بكفيا.2- بسكنتا – صنين – زعرور – المروج – ضهور الشوير.