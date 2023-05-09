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غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
2023-05-09 | 10:03
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غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: رامز محمّد الأقرع (من مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة) الذي خرج من منزل ذويه، الكائن في بلدة حاروف الجنوبيّة، بتاريخ 04/05/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه شوهد للمرّة الأخيرة في بلدة زفتا - مفرق النميريّة.
لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر زفتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم 505012-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقود
رامز محمّد الأقرع
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