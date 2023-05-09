قتيل في إشکال في أنفه

إليكم تفاصيل ما حصل...

توفي المواطن "ت.ط" في العقد الخامس من عمره، ومن سكان تلة العرب، إثر اشکال تطور اليوم الى اطلاق نار في بلدة انفه قضاء الكورة.



وكان القتيل أصيب نتيجة الإشكال بقدميه، ليتم نقله الى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وتسود حالة من الغضب والتوتر المنطقة بعد وفاته، فيما يسجل استنفار أمني تحسباً لأي ردة فعل.



وداهمت دوريات منزل مطلق النار في منطقة تل العرب اثر الاشكال الذي وقع في بلدة انفه صباح اليوم.