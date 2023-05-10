وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل

وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل



نقلت إلى مستشفى البتول في الهرمل جثة شاب ثلاثيني مجهول الهوية مصابة بطلق ناري في الصدر كانت قد وضعت عند مدخل طوارىء المستشفى من قبل مجهولين يستقلون سيارة سوداء اللون ولاذوا بالفرار.



ويتولى عناصر مخفر الهرمل التحقيق بإشراف القضاء المختص.