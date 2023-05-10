3 أشخاص ينشطون في تجارة وترويج المخدرات.. وقعوا في قبضة قوى الأمن

بيان صادر عن قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 07-5-2023 من توقيف مروجَيْن في محلّة البحصاص، وهما كل من:



م. ب. (من مواليد عام 1999، لبناني)

ع. م. (من مواليد عام 2000، لبناني)



وضُبط بحوزتهما حوالي /8/كلغ من مادّة الحشيشة. كما تبيّن أنه يوجد مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات بحق (م. ب.).



وفي الإطار عينه، وبتاريخ 09-05-2023 وفي محلة ضهر العين- الكورة، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- طرابلس المدعو: ش. س. (من مواليد عام 1989، لبناني) بجرم تجارة وترويج المخدرات. وبتفتيش منزله، ضبطت /75/غ من مادة الكوكايين، و/760/غ من مادة حشيشة الكيف.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.