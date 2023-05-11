جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان

جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان

أدى إشكال بين شابين لبنانيين وآخرين سوريين في منطقة يحشوش إلى إصابة الأخيرين بجروح.