قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل

قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة من قبل عصابة يقوم أفرادها بدخول المنازل والإعتداء بالضرب على أصحابها وتكبيلهم وسرقة ما توفر وبعدها يفرون إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع "بي إم" لون أسود مموهة الأرقام، وكانت آخرها بتاريخ 28-4-2023، حيث دخلوا إلى أحد المنازل في محلة الدلب واعتدوا بالضرب على صاحبته، وقاموا بتكبيلها وكم فمها، وسرقوا محفظتها وخاتم من الذهب وهاتفها الخليوي.



وعلى الأثر، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت إلى تحديد هويتهم، ومن بينهم مالك السيارة نوع "ب إم"، ويدعى: س. ق. (مواليد عام 1980، لبناني)



وبتاريخ 29-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الغبيري على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود دون تسجيل، وتم ضبط سيارته المستخدمة من قبل أفراد العصابة في عمليات السرقة المذكورة.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين عدة عمليات سرقة من داخل المنازل في العديد من مناطق جبل لبنان، وآخرها عملية السرقة في محلة الدلب.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.