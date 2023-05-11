حريق في مدرسة الكلية الإسلامية في طرابلس ولا إصابات

حريق في مدرسة الكلية الإسلامية في طرابلس ولا إصابات

إندلع حريق داخل غرفة في مدرسة الكلية الإسلامية في طرابلس، وعلى الفور هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة إلى المكان، وبدأ العمل على إخماد النيران وإخراج الطلاب من المدرسة، فيما لم يفد حتى الساعة عن وقوع إصابات.